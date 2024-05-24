Сегодня, 24 мая, в 23:00 в связи со стартом капремонта будет частично перекрыто автомобильное движение по Кузбасскому мосту в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

По данным мэрии, движение будет возможно только по двум полосам из шести: по одной в прямом направлении и одной в обратном. Скорость ограничивается до 30 км/ч. Заезд на мост по лепесткам Притомского, Елыкаевского, Колхозного путепроводов будет закрыт. Съезд по ним останется возможен.

Заехать на мост со стороны проспекта Октябрьского можно будет только по улице Терешковой. На другом берегу — только со стороны Леснополянского шоссе. Все схемы дорожного движения и изменения в работе общественного транспорта можно посмотреть по ссылке.

Протяженность Кузбасского моста через Томь составляет 621,74 метра, длина подъездных путей – 1,37 км, ширина проезжей части 20,5 метров. В 2023 году состоялся аукцион на проведение капитального ремонта Кузбасского моста. Победителем стало МП «ГорУКС». Основные работы на субподряде у генерального подрядчика выполняет АО «Мостремонт».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что строящийся в Кемерове театр оперы и балета может стать филиалом Большого театра.