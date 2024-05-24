Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какой работой чаще всего интересовались соискатели из Новосибирской области в мае. Наиболее популярными стали профессии менеджера по продажам и администратора.

Анализ открытых и обновленных резюме в Новосибирской области показал, что в мае чаще всего местные соискатели искали работу менеджеров по продажам и работе с клиентами (5,1% от всех активных резюме в данный период), администраторов (3,7%) и водителей (3,2%).

В топ-10 популярных профессий для трудоустройства вошли также специальности продавца-консультанта и продавца-кассира, упаковщика, комплектовщика, программиста, разработчика, менеджера по работе с партнерами, бухгалтера, кладовщика, а также дизайнера.

Среди перечисленных специальностей, проще всего найти работу будет продавцам (на одну такую вакансию претендуют, в среднем, лишь 1,7 потенциальных кандидатов), бухгалтерам (2,8), менеджерам по продажам (2,9), кладовщикам (3,2) и водителям (3,4).

В пределах нормы конкуренция за работу среди программистов, разработчиков (4,3 резюме на вакансию) и упаковщиков (5,1). А вот среди остальных специальностей конкуренция за рабочие места выше нормы, и поиск работы может затянуться: менеджеры по работе с партнерами (23,6 резюме на вакансию), дизайнер, художник (17,5), администратор (11).

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