Новосибирские суды взыскали более 1,1 млрд рублей налоговой задолженности с местных жителей и бизнеса в 2023 году. Как пояснили налоговики, это связано с изменениями в законодательстве.

В 2023 году налоговыми органами Новосибирской области в суд направлено более 35 тысяч заявлений на общую сумму 1,5 млрд рублей. Поступило в счет погашения задолженности с физических лиц 1,1 млрд рублей – в 2,8 раза больше, чем в 2022 году. Об этом рассказал глава Управления федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадий Морозов в своем интервью «Континенту Сибирь».

«Сравнивать достигнутые результаты с аналогичным периодом прошлого года некорректно, в связи с тем, что в начале 2023 года был введен мораторий на взыскание задолженности в переходный период внедрения единого налогового счета (ЕНС). Однако следует отметить, что результаты работы первого квартала текущего года уже сравнимы с результатами всего 2023 года», — пояснил Геннадий Морозов.

Напомним, что ранее депутаты Новосибирской области поддержали изменения в налоговой системе РФ.