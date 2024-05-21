Прокуратура организовала проверку после ливня, затопившего Новосибирск

Ольга Степанова
 
Прокуратура организовала проверку после ливня, затопившего Новосибирск
Фото из телеграм-канала "АСТ-54 Black"

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства по обустройству, ремонту и содержанию ливневых канализаций на дорогах Новосибирска, которые оказались затопленными в результате сильного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, что вчера, 20 мая, Новосибирск накрыл мощный ливень с градом, сковавший город 10-бальными пробками. Больше всего от разгула стихии пострадало правобережье, где где ливневки не справлялись с водой, и на месте дорог образовались «реки» с плавающими автомобилями. Также от порывов ветра в Новосибирском государственном университете экономики и управления обвалилась часть крыши.

Стоит отметить, что дождливая погода не скоро покинет город: согласно данным портала Gismeteo, осадки ожидаются в течении всей недели.

Ранее мы писали о том, что суд начал рассматривать дело о поджоге самолета на новосибирском заводе им. Чкалова.

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