Прокуратура организовала проверку после ливня, затопившего Новосибирск

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства по обустройству, ремонту и содержанию ливневых канализаций на дорогах Новосибирска, которые оказались затопленными в результате сильного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, что вчера, 20 мая, Новосибирск накрыл мощный ливень с градом, сковавший город 10-бальными пробками. Больше всего от разгула стихии пострадало правобережье, где где ливневки не справлялись с водой, и на месте дорог образовались «реки» с плавающими автомобилями. Также от порывов ветра в Новосибирском государственном университете экономики и управления обвалилась часть крыши.

Стоит отметить, что дождливая погода не скоро покинет город: согласно данным портала Gismeteo, осадки ожидаются в течении всей недели.

Ранее мы писали о том, что суд начал рассматривать дело о поджоге самолета на новосибирском заводе им. Чкалова.