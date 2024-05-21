Кузбасскому застройщику грозит до 10 лет колонии за хищение 145 млн рублей

В Кузбассе предстанет перед судом 50-летний учредитель и директор коммерческой организации, обвиняемый в хищении 145 млн рублей, предназначенных для строительства трех многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону.

По версии следствия, мужчина предоставил органам местного самоуправления заведомо ложную информацию о планах по строительству и введению в эксплуатацию трех многоквартирных жилых домов в Анжеро-Судженске и Юргинском муниципальном округе.

В Юргинском округе квартиры предназначались в том числе для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 24 квартиры должны были быть переданы в декабре 2021 года, однако этого не произошло.

В Анжеро-Судженске после завершения строительства организация должна была передать администрации городского округа 93 квартиры. Вместо выполнения своих обязательств обвиняемый похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе приобрел квартиру в Москве.

С целью возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест: на 52 расчетных счета, открытых в 9 банках, на квартиру в Москве и три объекта незавершенного строительства на территории Кузбасса.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Анжеро-Судженский городской суд. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении 69 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ст. 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что министра ЖКХ Новосибирской области не выпустили из СИЗО.