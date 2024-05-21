В промпарке «Томск» появится логистический центр за 300 млн рублей

Компания ООО «ЛогистИнвестСтрой» построит в промпарке «Томск» логистический центр, сметная стоимость которого оценивается в 300 млн рублей. Реализовать проект планируется в течение пяти лет, предусматривается создание 35 рабочих мест, в том числе 20 — высокопроизводительных. Информация об этом размещена на сайте ОЭЗ «Томск».

Логистический центр позволит сокращать цепи поставок, оптимизировать товарные потоки, повышать маневренность поставок, решить проблему доставки грузов от поставщика к потребителю в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Кроме этого, планируется предоставление мест хранения сезонной сельскохозяйственной продукции для местных производителей.

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