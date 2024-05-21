Новосибирские приюты для животных смогут получать господдержку

В Новосибирской области расширили перечень категорий получателей государственной поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующие изменения в областной закон рассмотрели 20 мая на заседании правительства региона.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Андрей Клюзов представил проект изменений в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области». В частности, он подчеркнул, что добавляются новые виды деятельности для получения господдержки.

«Теперь перечень закона будет дополнен видом деятельности по содержанию животных в приютах для животных. Сюда будут относиться оказание ветеринарной помощи и лечение, содержание потерявшихся животных, обустройство вольеров, помещений изоляторов и карантина, приобретение кормов и лекарств, моющих средств, поиск новых хозяев и содержание официального сайта. Также в закон войдет деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, организация и проведение мероприятий, способствующих развитию форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью», — приводит слова Андрея Клюзова пресс-центр правительства региона.

Формами господдержки будут являться финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО, льготы по налогам и сборам, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что часть крыши НГУЭУ рухнула во время урагана.