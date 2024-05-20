Глава Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку своего заместителя, зампредседателя правительства региона Ивана Кибардина. Последний был задержан силовиками в минувшую пятницу.

Как написал Томенко в своем ТГ-канале, теперь уже бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин «освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку на основании информации, предоставленной органами безопасности России». И.о. зампреда регионального правительства губернатор назначил руководителя инспекции финансово-экономического контроля и закупок Алтайского края Дмитрия Малыхина.

Напомним, информация о задержании Ивана Кибардина в Москве появилась в минувшую пятницу, 17 мая. Позднее столичный Лефортовский суд сообщил о том что экс-зампред арестован до 15 июля этого года по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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