В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела о серии поджогов, совершенных четырьмя местными жителями в прошлом году на территории региона. В число пострадавших объектов попали железнодорожная и телекоммуникационная инфраструктура, а также самолет СУ-24 на территории Чкаловского авиазавода.

По версии следствия, четверо новосибирцев, которых обвиняют по статье о диверсии (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в апреле 2023 года через мессенджер получили предложение о заработке. Неустановленное лицо предложило им поджечь два релейных шкафа, принадлежащих ОАО «РЖД» и расположенных в Ленинском и Советском районах Новосибирска, контейнер с телеком-оборудованием оператора связи «Мегафон» и воздушное судно СУ-24, находящееся на территории ПАО «ОАК» филиала НАЗ им. В.П. Чкалова. Осознавая, что эти объекты, в том числе железные дороги являются важными для страны и их повреждения могут иметь негативные последствия, молодые люди согласились на поджог. Получив дальнейшие указания, подсудимые совершили в период с 15 апреля по 8 мая 2023 года поджог.

Как сообщает Управление судебного департамента в Новосибирской области, «в результате целенаправленных и умышленных действий подсудимых наступили общественно опасные последствия в виде разрушения стратегически важных объектов, была создана угроза жизни, здоровью и безопасности граждан». Авиационному заводу им. Чкалова действиями обвиняемых был нанесен ущерб в более чем 7 миллионов рублей, «МегаФон» и «РЖД», в свою очередь, оценили понесенные потери в суммы свыше 1,9 миллиона и 323 тысяч рублей соответственно.

Сегодня, 20 мая, в судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. В ходе судебного разбирательства подсудимые свою вину по предъявленному обвинению не признали.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске до конца мая закроют проезд по улице Советская.