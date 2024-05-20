Фракция ЕР в новосибирском горсовете продолжает разрастаться

К новосибирским единороссам присоединяется бывший член фракции ЛДПР Василий Стрекалов.

Депутат горсовета Новосибирска Василий Стрекалов пополнит фракцию «Единая Россия». Вопрос о принятии нового члена в ряды объединения стоит в повестке ближайшего заседания партийной группы в ГС, рассказал «Континенту Сибирь» источник в депутатском корпусе.

После того, как Василий Стрекалов присоединится к ЕР, единственным представителем распавшейся фракции ЛДПР, который до сих пор этого не сделал, останется вице-спикер ГС Евгений Лебедев. Его бывшие коллеги по депутатской группе Инна Ильиных и Евгений Прохоров примкнули к единороссам в феврале 2024 года (вместе с экс-членом фракции КПРФ Алексеем Михайловым). Ирина Беспечная ушла в ЕР еще в октябре 2021 года.

В декабре 2023 года фракцию ЕР пополнили выигравшие вакантные мандаты на довыборах Анастасия Андронова и Александр Быковский.

Горсовет Новосибирска представляют 50 человек. После сложения полномочий Натальи Пинус осталось 49. 33 из них (без Стрекалова) сейчас числятся во фракции ЕР. Во фракции КПРФ — семеро. Остальные депутаты не состоят в объединениях. Сразу после выборов в 2020 году фракция ЕР насчитывала 23 человека, к первой же сессии увеличила численность до 27 за счет самовыдвиженцев.

Стрекалов — один из многочисленных представителей пула федерального парламентария Дмитрия Савельева. В 2020 году городской депутат выиграл округ № 8 Заельцовском районе Новосибирска у коммуниста Ивана Конобеева. «Континент Сибирь» писал, что с высокой долей вероятности Стрекалов будет переизбираться в горсовет, правда, на другой территории. Он активно работает в Ленинском районе, на округе одного из сильнейших депутатов от КПРФ — Александра Бурмистрова. Если в следующий созыв (в 2025 году) Василий Стрекалов планирует баллотироваться от ЕР, для партийной поддержки ему нужно будет принять участие и победить на внутренних праймериз.

О том, кого новосибирская ЕР отправит на довыборы в горсовет и Заксобрание в этом году, можно прочитать в материале по ссылке.