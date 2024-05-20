Команда СФО «Большая Сибирь» выиграла международные состязания силачей в Омске

Сильнейшие атлеты из пяти стран, — Китая, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России, — 19 мая приняли участие в международном турнире силачей на Кубок Михаила Шивлякова, который состоялся в Омске. Игры богатырей стали продолжением соревнований в китайском мегаполисе Чунцин, где спортсмены из Сибири и Поднебесной в апреле этого года впервые состязались в подобном формате.

На площади Сибирского кадетского корпуса в Омске в рамках Фестиваля силовых видов спорта «Сибирские игры» участники Кубка Михаила Шивлякова состязались в дисциплинах «становая тяга», «силовая эстафета», «парное бревно», «удержание секиры перед собой на максимальное время» и «камни Атласа». Помимо команд пяти стран в соревнованиях, на правах хозяев, приняла участие отдельная команда Сибирского федерального округа «Большая Сибирь» в составе Дмитрия Скосырского и Евгения Гавриленко. По итогам состязаний с большим отрывом победили сибиряки, второе место заняла команда Беларуси, на третьем месте — команда России.

Напомним, что китайские силачи приехали в Омск в рамках договоренностей о проведении состязаний, достигнутых в начале года в ходе рабочей поездки делегации межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) в Китай. По инициативе исполнительного комитета МАСС представителями руководства ассоциации «Сильнейший человек» (КНР) и ООО «Сильнейшая нация мира» (Россия) 16 января было подписано трехстороннее соглашение о дружбе и сотрудничестве Сибири и Китая в культурной, спортивной и патриотической сфере.

Первая встреча сибирских и китайских силачей в городе Чунцин закончилась безоговорочной победой сибиряков в мужском и женском зачетах. Главный приз турнира среди мужчин достался Дмитрию Скосырскому, в женском зачете первенствовала Наталья Кузнецова. Как сообщили «Континенту Сибирь» представители МАСС, китайские партнеры уже планируют проведение подобных турниров по силовому экстриму с участием сибирских атлетов в июне и июле 2024 года.