В Новосибирске до конца мая закроют проезд по улице Советская

Павел Ганьшин
 
В Новосибирске до конца мая закроют проезд по улице Советская
Изображение от freepik

Новосибирских автомобилистов ждут новые неудобства: городские власти сообщают о том, что одна из улиц в центральной части города будет перекрыта до последних чисел мая из-за ремонта теплосетей.

По данным пресс-центра новосибирской мэрии, с 20 по 29 мая закрывается проезжая часть улицы Советская в районе здания № 97. Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассе.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы сообщали о том, что часть крыши НГУЭУ рухнула во время урагана.

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