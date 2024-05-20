В результате урагана и сильного ливня 20 мая в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) обвалилась часть крыши.

Во время занятий в НГУЭУ сегодня, 20 мая, у здания обвалилась часть кровли. По свидетельствам очевидцев, обрушение случилось во втором учебном корпусе во время сильного ливня. Ситуацию с повреждением кровли «Континенту Сибирь» прокомментировала пресс-служба учебного заведения.

«В настоящее время в учебном корпусе НГУЭУ №2 по ул. Ломоносова производился плановый ремонт кровли здания, в процессе которого была установлена фальш-кровля. Во время порывов ветра и дождя фальш-кровля была повреждена. Это вызвало намокание временной кровли и попадание воды в аудитории 4-го этажа, на период ремонта выведенные из учебного процесса. Пострадавших нет. Незначительный ущерб был оперативно устранен», — сообщила пресс-служба НГУЭУ.

Напомним, сегодня, 20 мая, Новосибирск накрыло мощным ливнем с грозой и градом. Больше всего пострадало правобережье города, где ливневая канализация не справлялась с водой и на месте дорог образовались «реки» с плавающими автомобилями.