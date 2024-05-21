За первый квартал в Новосибирской области доля абонентов операторов связи, столкнувшихся с классическим телефонным мошенничеством, выросла на 15% — до 38%. Проблема стоит еще более остро в Томской области, Красноярском крае, Кузбассе и Иркутской области. В Приангарье доля пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, достигла 43%, что больше, чем в среднем по России.

Объемы телефонного мошенничества по итогам 4 месяцев 2024 года в разных регионах Сибири проанализировали в «Лаборатории Касперского». Так, в Новосибирской области за первый квартал 2024 года доля пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась на 15% и составила 38%. В Алтайском крае аналогичный показатель вырос на 14% — до 37,5%, в Томской области ─ на 15% (до 39%), в Красноярском крае ─ на 16% (до 40%), в Кузбассе — на 17% (до 42%), в Иркутской области — на 13% (до 43%). Наиболее часто злоумышленники в подобных звонках представлялись якобы сотрудниками правоохранительных органов и справочно-информационных сервисов.

В целом по стране в первом квартале 2024 года доля российских пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В январе — марте 2024 года она составила 42%. Доля пользователей, которые получали различные нежелательные звонки (спам) в первом квартале, составила 94%. Злоумышленники продолжают мимикрировать под представителей регулятора, правоохранительных органов и служб безопасности финансовых организаций.

В 2024 году Tele2 блокировала примерно 1 млн мошеннических вызовов в день. При этом, по данным компании, одна из самых распространенных легенд, которую используют мошенники в начале года, — звонок якобы от службы поддержки оператора. Злоумышленники могут ссылаться на то, что у клиента истекает срок действия договора, карта будет заблокирована, что его личный кабинет хотят взломать или пытаются переоформить номер на третье лицо. Мошенники под разными предлогами требуют сообщить код из SMS, который затем используют для доступа к личным сервисам абонента.

«Приметой времени в начале 2024 года в телефонном мошенничестве стало применение в схемах злоумышленников дипфейков: пользователи получали аудиосообщения якобы от знакомых, коллег или руководителей, где их просили помочь или оказать содействие в чем-либо. Мошенники использовали множество легенд, однако цель оставалась одной — похитить собственные и кредитные средства жертвы. Для защиты пользователям важно не сообщать никому конфиденциальную информацию, внимательно следить за уведомлениями от финансовых и информационных систем и всегда перепроверять сообщения в мессенджерах по другим каналам связи», — сказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Его комментарии приводит пресс-служба компании.

«Отдельной зоной риска остаются звонки клиентам в мессенджерах. В последнее время схемы со звонком от родственников, попавших в беду, банка и правоохранительных органов срабатывают все реже. Поэтому мошенники точечно используют новые сценарии — например, звонок якобы от лица директора компании, где работает потенциальная жертва. Под разными предлогами сотрудника убеждают взять на свое имя кредит и перевести на «безопасный» счет. Пока речь не идет о массовых случаях — мошенники направляют все ресурсы на одну жертву. Однако такие кейсы могут заканчиваться потерей большой суммы средств для пострадавшего», — предостерегла руководитель службы гарантирования доходов и противодействия телекоммуникационному мошенничеству Tele2 Жанна Бурцева. Ее комментарии приводит пресс-служба компании.

Ранее стало известно, жители каких регионов Сибири оказались наиболее уязвимыми с точки зрения информационной безопасности.