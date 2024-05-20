Новосибирск и пригороды в понедельник, 20 мая, накрыло мощным ливнем с грозой и градом. Горожане оказались не слишком готовы к разгулу стихии: наложившаяся на начало часа пик непогода привела к десятибалльным пробкам на дорогах, из некоторых районов поступают сообщения о поваленных деревьях, а часть дворов превратилась в мини-озера.

Все последствия сильного дождя с градом, который задел, в основном, правый берег Новосибирска (на левом тоже были осадки, но вполне скромные) пока что оценить трудно. Как минимум, сильнейшие пробки сковали большую часть правобережья — по сообщениям очевидцев, масса светофоров перестала работать, что в разгар часа пика мгновенно привело к проблемам на проезжей части. Система регулировки дорожного движения отказала, как минимум, на площади Трубникова и на пересечении улиц Советская и 1905 года. Советская — Гоголя и Мичурина — Крылова светофоры тоже не функционируют, сообщает ТГ-канал «АСТ-54 Black».

На одно из видео в соцсетях попали кадры того, как сильный ветер буквально срывает крышу с частного дома в Дзержинском районе, некоторые улицы города превратились в подобие рек. Очевидцы публиковали фото автомобилей, застигнутых стихией на парковках или в дороге и затопленных выше уровня колес (одно из них было сделано на улице Дачная). По данным ТГ-канал «ЧП Новосибирск», осадки также стали причиной обрушения подпорной стены гаражного кооператива на улице 1-я Клиническая. В результате урагана и сильного ливня 20 мая в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) обвалилась часть крыши.

Ранее мы сообщали, что министра ЖКХ Новосибирской области не выпустили из СИЗО.