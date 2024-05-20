Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировало, как изменился размера выданных в российских регионах автокредитов за апрель 2024 года. Согласно данным исследования, Новосибирская область вошла в топ-3 субъектов РФ, где размер займа на покупку авто в прошлом месяце сократился сильнее всего.

По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,40 млн. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1% (в марте 2024 года — 1,44 млн. руб.). Однако, при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в апреле 2024 года, напротив, вырос на 4,7% (в апреле 2023 года – 1,33 млн. руб.).

Если рассматривать средний размер кредита по каждому из субъектов РФ, то самое серьезное сокращение среднего чека автокредита (среди 30 регионов – лидеров в автокредитовании) в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Ульяновская (-9,1%), Самарская (-5,6%) и Новосибирская (-4,6%) области, а также Москва (-4,3%) и Воронежская область (-3,6%).

Самый большой же средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в апреле 2024 года был отмечен в Москве (1,92 млн. руб.), Московской области (1,69 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,68 млн. руб.), Ханты-Мансийском АО (1,65 млн. руб.), а также в Ленинградской области (1,56 млн. руб.).

Ранее мы сообщали, что новосибирцы вдвое реже стали жаловаться на навязывание банковских услуг.