«ВИС» рассказал, какие работы планирует сделать на стройке четвертого моста летом 2024 года

Как изменится график строительства четвертого моста в Новосибирске в связи с подписанием допсоглашения о переносе сроков сдачи? Какие работы и в каких объемах запланированы на летний период? Возможна ли поэтапная сдача объектов? За счёт каких средств сейчас финансируется стройка? Департамент по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС» по запросу «Континента Сибирь» прокомментировал ближайшие планы работ на строительной площадке.

В комментарии говорится, что «концедент (правительство Новосибирской области — «КС») и концессионер проекта («Сибирская концессионная компания» — «КС») по строительству моста через реку Обь в Новосибирске согласовали допсоглашение, которое позволит разблокировать более 460 млн рублей из средств, выделенных Правительством РФ в рамках компенсации удорожания стоимости капитальных затрат». На сегодня более 3 млрд рублей из общей суммы компенсации удорожания остаются недоступными для использования концессионером в связи с требованием концедента подтвердить в госэкспертизе все изменения, внесённые в проектную документацию. Сообщается, что «эта работа последовательно выполняется, но потребует длительного времени».

Разблокированные средства пойдут на оплату уже выполненных концессионером и документально подтверждённых работ на сумму почти 462 млн рублей. Согласование на использование этих средств на днях получено от Федеральной антимонопольной службы.

«Частичное возобновление финансирования работ позволит сформировать производственные планы на ближайшее время и расширить фронт работ. В летний строительный сезон планируется завершить все работы на правобережной транспортной развязке, выполнить дорожную одежду и смонтировать освещение в тоннеле под Транссибом, развернуть сооружение рамповой части тоннеля в створе улицы Станиславского. В ближайшее время также планируется завершить работы по устройству дорожной одежды на основном ходу автодорожной части, в том числе в зоне прохождения канализационного коллектора на 200-метровом участке, который был передан концедентом концессионеру в конце января 2024 года. Летом этого года продолжатся работы по монтажу парапетного ограждения и шумозащитных экранов, мачт освещения, устройству дорожной одежды на эстакаде основного хода на левом берегу и на съездах левобережной транспортной развязки. Также будет завершена окраска 114-метрового пилона», — сообщает департамент по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС». О поэтапной сдаче объектов строительства речи пока не ведётся.