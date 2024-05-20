Министра ЖКХ Новосибирской области не выпустили из СИЗО

Дзержинский районный суд города Новосибирска продлил до 20 августа 2024 года меру пресечения в виде заключения под стражу главе министерства энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что чиновник был задержан 20 марта текущего года. Причиной уголовного преследования стало соглашение, ранее подписанное с «мусорным» регоператором, компанией «Экология Новосибирск». При этом арестованный Архипов остается в должности министра. 26 марта, общественный совет при минЖКХ Новосибирской области попросил изменить ему меру пресечения на более мягкую.

Днем позже стало известно, что один из заместителей Архипова назначен и. о. министра. 15 апреля Центральный райсуд Новосибирска наложил арест на имущество Дениса Архипова общей стоимостью порядка 14 млн рублей. А в мае прокуратура сообщила о новом деле в отношении главы министерства о превышении должностных полномочий.

Ранее мы писали о продлении меры пресечения экс-главе дептранса мэрии Новосибирска Константину Васильеву.