Три самолёта Airbus A321 возрастом по 19-20 лет пополнили парк лайнеров S7. Авиакомпания будет использовать воздушные судна по договору лизинга.

Летом этого года на рейсах авиакомпании S7 начнут летать три дополнительных самолёта Airbus A321. По информации пресс-службы авиакомпании, договоры аренды лайнеров уже подписаны с АО «ГТЛК» (Государственная транспортная лизинговая компания).

«Мы видим, что востребованность авиаперевозок пассажирами остаётся на стабильно высоком уровне. В связи с этим мы особенно рады, что у нас появилась возможность расширить свой парк тремя дополнительными лайнерами», – сказал генеральный директор S7 Airlines Вадим Клебанов. Его комментарии приводит пресс-служба компании.



Уточняется, что перед вводом в эксплуатацию самолёты пройдут тщательное техническое обслуживание. В частности, будут проведены «процедуры по выводу самолётов из хранения, плановые технические работы и перекраска в ливрею S7 Airlines».

Все три воздушных судна передаются в компоновке экономического класса. Два из трёх самолетов рассчитаны на перевозку 219 пассажиров, один лайнер вмещает 220 пассажиров.

По данным РБК, полученные авиакомпанией самолеты — не новые, они находятся в эксплуатации по 19–20 лет. До ноября 2023 года суда были в управлении авиакомпании «Ямал», которая вернула их ГТЛК после пересмотра лизинговой ставки.

Дело в том, что самолеты юридически принадлежали европейской дочерней структуре ГТЛК, в отношении которой была начата процедура ликвидации по решению суда Ирландии после введения санкций против лизинговой компании. Поэтому ГТЛК, по информации РБК, перезаключила лизинговые контракты с перевозчиками с повышением ставки до 30%. Новые условия не устроили авиакомпанию «Ямал», которая отказалась от аренды лайнеров.

Кроме того, до эксплуатации в парке «Ямала» переданные S7 лайнеры летали в ливреях «Аэрофлота» и ливанской национальной Middle East Airlines.

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