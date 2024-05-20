Третья декада мая в Новосибирске станет довольно насыщенной на мероприятия для бизнеса. Так, с 20 по 24 мая состоятся «Городские дни предпринимательства», а 26 мая пройдет фестиваль «Летниковый период», который будет организован центром «Мой бизнес».

В рамках «Городских дней предпринимательства», которые пройдут в Новосибирске с 20 по 24 мая, состоятся несколько семинаров и других активностей, участие в которых может быть интересно представителям бизнеса. Цикл мероприятий стартует в понедельник, 20 мая с семинара на тему: «Рынок труда в современных реалиях. Тренды, тенденции, прогнозы» и продолжится бизнес-игрой «Денежный поток». В последующие дни участников ждут семинары на темы «Франшиза как способ инвестирования. Плюсы и минусы»; «Как зарабатывать на инвестициях? Инвестиции сегодня»; «Выстраивание эффективных отношений с инвестором/партнёром», а также «Цифровая трансформация бизнеса: секреты успеха».

24 мая будут подведены итоги мероприятия — в пятницу состоятся заседание Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске, а также награждение победителей конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска». Ознакомиться с точной программой активностей в рамках «Городских дней предпринимательства» можно в официальной ТГ-группе мероприятия.

Помимо этого, 26 мая 2024 с 12:00 до 21:00 центр «Мой бизнес» проведет для предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует присоединиться к бизнес-сообществу, фестиваль «Летниковый период», который задуман как место, где зарождаются новые бизнес-идеи, нестандартные коллаборации и партнерства. Мероприятие пройдет в «ресторанном дворике» на Красном проспекте.

В программе фестиваля заявлены более 10 лекций в трех бизнес-треках по PR, HR и финансам; бизнес-практикум по внедрению искусственного интеллекта в рутинные и креативные бизнес-процессы; неформальная встреча с представителями правительства Новосибирской области для открытия новых бизнес-перспектив; «Шоу бизнес-историй», где бизнесмены и креаторы Новосибирска делятся своими историями успеха или фиаско, пространства для обмена опытом, обучения и развлечения, а также концерты под открытым небом с участием звёздных хедлайнеров ― группы LOVANDA (Москва). Подробная программа и информация о времени проведения фестиваля доступны на сайте.

24 мая 2024 года с 10:00 до 17:00 также состоится ежегодная выставка-ярмарка «Новосибирь», которая организована минпромторгом Новосибирской области и региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ». Она пройдет на площади Пименова (у ГПНТБ), в ней примут участие более 60 новосибирских производителей и фермеров. Гости мероприятия смогут увидеть и приобрести продукты питания, которые производят в регионе, а также познакомиться с новосибирскими брендами одежды. Новосибирские строители покажут, как выглядит дом и баня, которые можно возвести на своем участке всего за один день, ремесленники представят сувениры Новосибирской области

Также в этот день на 2 этаже ГПНТБ пройдет ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей». На мероприятии будут представлены более 45 работодателей из разных отраслей и более 100 различных вакансий. У участников будет возможность получить консультацию от профориентологов, а также получить консультации по правильному составлению резюме и подготовке к собеседованию.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирске также обсудят перспективы развития яблочной промышленности.

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