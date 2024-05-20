Суд продлил меру пресечения экс-главе дептранса мэрии Новосибирска

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил до 20 августа 2024 года меру пресечения в отношении бывшего начальника департамента транспорта мэрии города Константина Васильева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, Васильев без проведения проверочных мероприятий, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «МЕТРО МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял.

Константин Васильев возглавил дептранс Новосибирска, перейдя на эту должность с поста председателя правления АО «Банк Акцепт» осенью 2021 года. В ноябре 2023 года уволить главу департамента потребовали городские депутаты, выступившие с резкой критикой состояния дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска.

Исполняющим обязанности главы департамента была назначена заместитель Васильева Олеся Богомазова, которая впоследствии тоже оказалась в СИЗО по делу о получении взяток.