В Новосибирске начался ремонт путепровода на ул. Фрунзе через Ипподромскую

В Новосибирске подрядная организация ООО «ДМИ» приступила к ремонту путепровода на ул. Фрунзе через Ипподромскую магистраль. Завершить работы планируется до середины октября текущего года, сообщает МКУ «Гормост».

«В настоящее время завершены работы по устройству и ограждению строительной площадки, демонтажу остекления светопрозрачной пешеходной галереи на тротуаре.

Для обеспечения безопасности со стороны ул. Красный проспект в сторону ул. Кошурникова перекрыты движение транспорта на половине моста с правой стороны, а также введен запрет на проход пешеходов», — говорится в сообщении.

В рамках контракта будет заменено мостовое полотно, деформационные швы, выполнены ремонт сопряжения моста с насыпями, устройство водоотвода с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции мостового полотна, укрепительные работы на конусах, а также приведены в соответствие нормативным требованиям ограждения безопасности. Крытая пешеходная галерея устраиваться не будет. Для обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов будут установлены противобрызговые экраны.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, когда завершится ремонт моста в Дзержинском районе Новосибирска.