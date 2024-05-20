В Новосибирске представят новый беспилотник, разработанный НГТУ НЭТИ

Ольга Степанова
 
В Новосибирске представят новый беспилотник, разработанный НГТУ НЭТИ
Фото из архива "Континента Сибирь"

21 мая в Новосибирске представят новый беспилотник самолетного типа «САРМА», реализованный инженерами НГТУ НЭТИ в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты». Об этом сообщили в пресс-центре правительства Новосибирской области.

Ключевые компетенции в создании «САРМЫ» собраны на базе НГТУ НЭТИ – в проекте задействованы разработчики нескольких факультетов. Беспилотный летательный аппарат предназначен для авиационных агротехнических работ, доставки грузов и долговременного мониторинга и способен поднимать грузы до 100 килограммов.

НГТУ НЭТИ станет одной из площадок Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Новосибирской области, который создается по поручению губернатора Андрея Травникова для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем, развитию смежных отраслей на территории региона.

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