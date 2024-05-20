«Лаборатория Касперского» представила результаты исследования киберугроз, с которыми столкнулись пользователи из регионов Сибири за первые 4 месяца 2024 года.

По данным компании, с января по апрель 2024 года самыми уязвимыми с точки зрения информационной безопасности стали жители Иркутской и Новосибирской областей. Так, с локальными киберугрозами за первые 4 месяца столкнулись 19% пользователей из Иркутской области и 17% из Новосибирской. На их компьютерах были обнаружены вредоносные файлы, распространяющиеся в том числе через съёмные носители, в виде зашифрованных документов или в составе сложных инсталляционных «пакетов». Для сравнения: в Томской области рассматриваемый показатель составил лишь 14%, а в Красноярском крае, Кузбассе, Алтайском крае ─ 16%.

Доля корпоративных пользователей, на устройствах которых были зафиксированы попытки заражения локальными угрозами, в Новосибирской области, как и в Алтайском крае, составила 12%. Лучше обстоит ситуация в Томской области (рассматриваемый показатель там составляет 10%), а также Красноярском крае, Кузбассе и Иркутской области (11%).

С веб-угрозами — попытками заражения из интернета, столкнулись 7% пользователей Новосибирской области против 6% в Красноярском крае, Кузбассе, Томской области, Алтайском крае и 8% в Иркутской области. Доля корпоративных пользователей из Новосибирской области, на устройствах которых была зафиксирована попытка заражения из интернета, составила 19%. По этому показателю Новосибирская область обогнала другие регионы Сибири. Так, в Алтайском крае доля составила 18%, в Красноярском крае ─ 16,5%, в Иркутской – 15%.

В первые четыре месяца 2024 года было зафиксировано более 1 млн атак на мобильные устройства пользователей в Новосибирской области. Для сравнения: в Иркутской области зафиксировано более 430 тысяч атак, в Красноярском крае ─ более 400 тысяч, в Кузбассе — более 220 тысяч, в Алтайском крае – более 170 тысяч, в Томской области – более 110 тысяч.

С января по апрель 2024 года решения «Лаборатории Касперского» заблокировали в Новосибирской области почти 2 млн попыток перехода на фишинговые и скам-ресурсы. Это почти в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. В Красноярском крае эта цифра составила 1,3 млн, в Иркутской области – более 1 млн, в Кузбассе – более 850 тыс., в Алтайском крае – 790 тыс, в Томской – 550 тыс.

Один из наиболее актуальных новых трендов в фишинге, по данным «Лаборатории Касперского», — атаки на российских пользователей мессенджера Telegram. Их объём начал резко расти в конце 2022 года. Весной 2024 года киберугроза все еще остаётся актуальной, поскольку доступ к Telegram-аккаунту даёт злоумышленникам много возможностей. «Его крадут, чтобы добраться до конфиденциальных данных, шантажировать человека или рассылать от его имени мошеннические сообщения. В числе легенд, с помощью которых злоумышленники побуждают людей перейти на фишинговую страницу, — предложение принять участие в голосовании за того или иного человека, получить доступ к Telegram для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram, а также скачать взломанную версию игры», ─ предостерегают в «Лаборатории Касперского».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, с какими новыми рисками столкнулся бизнес с точки зрения инфобезопасности, а также о том, что нужно изменить в подходах организации к защите от киберугроз.