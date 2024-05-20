Новосибирский суд удовлетворил требования прокурора о признании незаконным бездействия мэрии в ситуации конфликта интересов, возникшей из-за того, что сотрудница городской администрации оказалась женой гендиректора новосибирской сети фастфуда.

Суд удовлетворил иск прокуратуры Новосибирска, которая требовала признать бездействие городской администрации незаконным, так как мэрия не приложила должных усилий к урегулированию конфликта интересов. Ситуация возникла благодаря тому, что замначальника Управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Юлия Кремлева является супругой гендиректора сети быстрого питания «Русские блины». По данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирске работает 57 заведений под этим брендом.

По информации Rusprofile, гендиректором ООО «Русские блины» является Евгений Бабин. По итогам 2023 года выручка компании составила 192 млн рублей, прибыль — 12 млн рублей.

Компания неоднократно выигрывала различные городские конкурсы, в которых признавалась лучшей организацией общепита и торговли. Организатором всех этих конкурсов выступал упомянутый выше департамент мэрии, в котором работает Юлия Кремлева. Напомним, что главой департамента является Виталий Витухин.

Прокурорская проверка также выявила факты размещения на территории Новосибирска нестационарных объектов организации, генеральным директором которой является супруг чиновницы, в отсутствие правоустанавливающих документов, что послужило основанием для их демонтажа.

На основании вышеперечисленного, надзорное ведомство подало иск в суд, потребовав признать бездействие новосибирской мэрии в ситуации конфликта интересов незаконным и обязать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов повторно рассмотреть уведомление служащей о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Суд полностью удовлетворил требования.

Ранее мы сообщали о том, что Максим Останин назначен вице-мэром Новосибирска. Он в том числе будет курировать департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска