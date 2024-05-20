Институт гастрономии СФУ выйдет с сетевой образовательной программой в города России

Базирующийся в Красноярске Институт гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ) разработал сетевую программу для учебных заведений среднего профессионального образования (СПО). Как стало известно «Континенту Сибирь», переговоры по реализации проекта ведутся в том числе в Новосибирске.

Модель реализации программы подразумевает взаимодействие между Институтом, АНО ДПО “Новые образовательные технологии», учреждением среднего профессионального образования и лидерской ресторанной группой региона. Как рассказали «Континенту Сибирь» в Институте гастрономии СФУ, переговоры по реализации проекта ведутся в Красноярске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и Норильске при активной поддержке региональных властей. Предполагается, что уже в этом году проект будет реализован в Красноярске, Владивостоке и Нижний Новгороде, а в следующем году очередь дойдет до Новосибирска, Иркутска, Барнаула, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

В рамках реализации программы Институт гастрономии СФУ будет передавать свой опыт профессиональной подготовки будущих шеф-поваров и контролировать образовательные процессы. Практические занятия на кухнях учебных заведений и в известных ресторанах региона станут основой для качественно новой подготовки студентов системы СПО. По результатам обучения выпускнику будет выдан диплом об окончании среднего профессионального учебного заведения и свидетельство о прохождении сетевой программы от Института гастрономии СФУ.

Институт гастрономии СФУ был создан в 2018 году. Это совместный проект Сибирского федерального университета и Института Поль Бокюз (Франция), дающий высшее образование для специалистов в сфере ресторанного бизнеса. Институт обучает управленцев, шеф-поваров, шеф-кондитеров и предпринимателей для индустрии гостеприимства. Среди преподавателей института — действующие топ-менеджеры, эксперты в области HoReCa и приглашённые специалисты. В течение четырёх лет студенты изучают кулинарное мастерство, управление персоналом, закупки, маркетинг, иностранные языки.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что автор сети гастрономических телеграм-каналов, совладелец ресторанных проектов и создатель международного гида GreatList.ru Александр Сысоев вошел в попечительский совет Фонда развития Института гастрономии СФУ, а также намерен поддерживать стипендиями талантливых студентов.