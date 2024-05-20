Новосибирская область стала двенадцатой в России по доходам санаторно-курортных учреждений

Аналитики портала «Санатории России» подготовили рейтинг российских регионов по доходам санаторно-курортных учреждений за 2023 год. В целом по стране доходы санаториев выросли на 15% и составили 225 млрд 258 млн рублей.

В рейтинге регионов традиционно лидирует Краснодарский край. В 2023 году его здравницы получили совокупный доход 59,96 млрд рублей и приросли к аналогичному периоду прошлого года на 17%. На втором месте санатории Ставропольского края — 42,27 млрд рублей (+31%). На третьей позиции рейтинга расположились, несмотря на отрицательную динамику (-11%), санатории Крыма с показателем 13,52 млрд рублей.

Санатории Сибирского федерального округа (СФО) в 2023 году получили доход 20,91 млрд рублей (+12%). Это четвертый показатель среди федеральных округов. Лучшим из субъектов СФО по доходам санаторно-курортных учреждений в прошлом году стал Алтайский край — 10,31 млрд рублей (+13%) и четвертое место среди регионов России.

Второе место в Сибири у санаториев Новосибирской области — 3,26 млрд рублей (+8%, 12 место в РФ). На третьем месте в СФО по доходам за 2023 год здравницы Кемеровской области — 1,99 млрд рублей (-12%, 15 место). Далее следуют санатории Красноярского края — 1,63 млрд рублей (+12%, 23 место).

Кроме того, согласно данным портала «Санатории России», Новосибирская область заняла восьмое место среди регионов страны по прибыли санаторно-курортных учреждений в 2023 году с показателем 604,7 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что три туристических проекта Новосибирской области получат льготные государственные кредиты.