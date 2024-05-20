Александр Николаенко будет руководить цифровой трансформацией Новосибирской области

По данным источника «Континента Сибирь», новым руководителем ГКУ «Центр цифровой трансформации Новосибирской области» станет Александр Николаенко. Приказ о его назначении, как ожидается, появится уже сегодня.



Напомним, что до сентября 2023 года Александр Николаенко занимал должность главы ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд». Его уход из учреждения был связан с непродлением трудового контракта. С 12 февраля 2024 года Александр Николаенко, по данным Rusprofile, возглавляет ООО «Академия гостеприимства» (основной вид деятельности, согласно ЕГРЮЛ — гостиничный бизнес).

Ранее стало известно, что Евгений Попантонопуло уволился с должности руководителя ГКУ «Центр цифровой трансформации Новосибирской области» в связи с переходом на новую должность — заместителя мэра Новосибирска. Теперь он курирует «цифру» и «политику» в городской администрации.

На сайте ведомства указано, что «Центр цифровой трансформации Новосибирской области» был создан для выполнения работ и оказания услуг по цифровой трансформации в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области. Главная цель учреждения — это разработка, наполнение данными, развитие, техническое обслуживание информационных систем и оборудования в рамках компетенций учреждения.