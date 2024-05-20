Александр Николаенко будет руководить цифровой трансформацией Новосибирской области

Алёна Золотова
 
Александр Николаенко будет руководить цифровой трансформацией Новосибирской области
Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

По данным источника «Континента Сибирь», новым руководителем ГКУ «Центр цифровой трансформации Новосибирской области» станет Александр Николаенко.  Приказ о его назначении, как ожидается, появится уже сегодня.

Напомним, что до сентября 2023 года Александр Николаенко занимал должность главы ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд». Его уход из учреждения был связан с непродлением трудового контракта. С 12 февраля 2024 года Александр Николаенко, по данным Rusprofile, возглавляет ООО «Академия гостеприимства» (основной вид деятельности, согласно ЕГРЮЛ — гостиничный бизнес).

Ранее стало известно, что Евгений Попантонопуло уволился с должности руководителя ГКУ «Центр цифровой трансформации Новосибирской области» в связи с переходом на новую должность — заместителя мэра Новосибирска. Теперь он курирует «цифру» и «политику» в городской администрации.

На сайте ведомства указано, что «Центр цифровой трансформации Новосибирской области» был создан для выполнения работ и оказания услуг по цифровой трансформации в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области. Главная цель учреждения — это разработка, наполнение данными, развитие, техническое обслуживание информационных систем и оборудования в рамках компетенций учреждения.

 

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