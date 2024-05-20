Ресторан «Птичка. Маленькая, но гордая хинкальная» новосибирской компании BOCHKARY Group вошел в холдинг московского ресторатора Аркадия Новикова и становится франчайзинговой сетью. Планируется, что до конца года в Москве будут открыты три ресторана Птичка by NOVIKOV.

Как рассказал «Континенту Сибирь» управляющий партнер BOCHKARY Group Виталий Брегадзе, альянс с ресторанной группой Аркадия Новикова сложился давно. По франчайзи Новикова в Новосибирске работает ресторан «Сыроварня», до недавнего времени функционировало заведение Avocado Queen. «Мы уже давно дружим и работаем с Аркадием Новиковым. И на одной из встреч возникла отличная мысль объединить наши ресурсы и идеи и создать франчайзинговую сеть «Птичка» под брендом Novikov group. В июне мы порадуем горожан открытием второй «Птички» на площади Ленина, а летом откроем первый ресторан в Москве!», – сообщил Виталий Бригадзе.

Первый ресторан «Птичка. Маленькая, но гордая хинкальная» был открыт BOCHKARY Group в Новосибирске в 2023 году. А в этом году бренд приобрел статус NOVIKOV group и вошел в ресторанный холдинг. Ранее сообщалось, что меню новосибирской хинкальной будет отличаться от ассортимента московских хинкальных Аркадия Новикова.

Новый ресторан «Птичка. Маленькая, но гордая хинкальная» будет работать на месте закрывшегося ресторана Avocado Queen на площади Ленина. Бренд-шеф «Птички» Евгений Сафонов специально прилетел из Москвы, чтобы подготовить ресторан к скорому открытию.

Официальная дата открытия нового ресторана «Птичка by NOVIKOV» запланирована на июнь. До конца года планируется открытие трех ресторанов в столице.