Единороссы Хакасии выдвинут «единого кандидата» на выборах в Госдуму

Председатель Верховного Совета Хакасии Сергей Сокол предложил выдвинуть на пост депутата Госдумы РФ от одномандатного округа №35 «единого кандидата», которого поддержат все политические силы региона. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России».

«К нам обратился наш секретарь Сергей Сокол, ему необходимо время для того, чтобы провести несколько раундов переговоров и прийти к политическому соглашению с ведущими политическими силами, партиями на территории республики Хакасия, для того чтобы тот кандидат который примет участие в кампании был поддержан всеми политическими силами», — отметил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Региональное отделение партии и руководство ЕР поддержали инициативу.

По словам Сергея Сокола, республика находится в сложнейшем экономическом положении. «Предвыборное политическое противостояние только усугубит ситуацию. Люди ждут от нас результатов работы. От политических шоу все устали», — написал в своем телеграм-канале спикер Верховного Совета.

Напомним, что в прошлом году Сергей Сокол принимал активное участие в предвыборной гонке за кресло губернатора Хакасии, однако выбыл из неё по состоянию здоровья, после чего досрочно сложил депутатские полномочия, а мандат хакасского одномандатного избирательного округа № 35 освободился. Практически сразу после этого политик подал заявление на получение мандата Верховного Совета Хакасии, а после был выдвинут на должность председателя Совета.