Максим Останин назначен вице-мэром Новосибирска

Как ранее и прогнозировал «Континент Сибирь», на должность заместителя мэра Новосибирска назначен Максим Останин. Как рассказали в пресс-центре муниципалитета, соответствующее распоряжение 20 мая подписал глава Новосибирска Максим Кудрявцев. Ранее Максим Останин занимал пост заместителя главы минпромторга региона.



«Решение о назначении Максима Константиновича Останина моим заместителем я принимал, исходя из его профессионального опыта, результативной работы и деловых качеств. Перед новым вице-мэром стоят серьёзные задачи по формированию единой политики в сфере предпринимательства. Следует внедрять новые формы поддержки малого и среднего бизнеса, способствовать его дальнейшей интеграции в региональную экономику. Эти и другие вопросы должны решаться при активном взаимодействии с депутатским корпусом – Советом депутатов города Новосибирска», – подчеркнул глава города Максим Кудрявцев. Его цитирует пресс-центр мэрии.

Как писал ранее «Континент Сибирь», вице-мэр Максим Останин будет курировать работу департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска; управления делами мэрии города Новосибирска; управления по организационному обеспечению деятельности мэра города Новосибирска; управления общественных связей мэрии города Новосибирска; департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска.

О том, кто займет место Максима Останина в минпромторге Новосибирской области, пока не сообщается — в пресс-службе ведомства этот вопрос пока не комментируют.

Максим Останин родился в 1988 году в Новосибирске. В 2011 году окончил ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» по специальности «юриспруденция». В 2015 году получил второе высшее образование в ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. В июле 2014 года Останин был назначен заместителем председателя комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска. После ухода Сергея Дьячкова с позиции главы этого комитета в 2015 году Максим Останин занял его место. В июле 2017 года он расширил свои полномочия и стал руководителем новой структуры мэрии — управления инвестиционной политики и предпринимательства, а также занял пост заместителя главы департамента промышленности, науки и инноваций мэрии Новосибирска. С 2018 года Максим Останин занимал пост заместителя министра – начальника управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности‚ торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.