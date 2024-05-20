В Новосибирске установится дождливая погода

Согласно данным портала Gismeteo, в Новосибирске всю неделю будет пасмурная и дождливая погода, лишь в воскресенье, 16 мая, не ожидается осадков, однако к выходным дневная температура воздуха опустится до 14-15°C.

В будние дни воздух прогреется до 17-23°C, скорость ветра составит 9-13 метров в секунду, город накроют кратковременные, местами сильные дожди, грозы. Однако, несмотря на осадки, на территории региона в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что СК возбудил уголовное дело после пожара на «Левобережном» полигоне.