На первенстве Сибирского федерального округа (СФО) по баскетболу новосибирская женская команда заняла первое место. Проходивший в Новосибирске турнир был отборочным перед VIII Международными играми «Дети Азии».

Как сообщает минспорта Новосибирской области, на первенство СФО по баскетболу 3х3 в Новосибирск приехали команды из восьми регионов. Фаворитами считались команды из Томска, которые два года назад выиграли аналогичный турнир и представляли Сибирский округ на VII играх «Дети Азии». В первенстве выступали команды 2008-2011 годов рождения.

В группе девушек Новосибирскую область представляли девушки 2009 года рождения из Центра игровых видов спорта. Команда дважды становилась чемпионом СФО, дважды выходила на финал первенства России, в этом сезоне наши девушки заняли 12 место в финале первенства страны. В рамках нынешнего первенства новосибирская команда на групповом этапе уступила девушкам из Красноярска и в полуфинале вышла на фаворитов из Томска. Упорная битва завершилась со счётом 6:4 в пользу нашей команды. Затем в финале баскетболистки Новосибирской области уверенно опередили баскетболисток Красноярска 9:5.

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