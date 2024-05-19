В Усть-Ишимском районе Омской области, принявшем на себя максимальный удар паводка, остановился рост уровня воды в реках. По данным главы региона, прекратился рост уровня реки Иртыш, а в другой крупной реке вода продолжает убывать.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко разместил в своем ТГ-канале пост, в котором сообщил о том, что уровень реки Иртыш в районе села Усть-Ишим остановился на отметке в 946 см и больше не увеличивается. При этом, по информации Хоценко, вода в реке Ишим продолжает убывать и сейчас ее уровень составляет 1546 см. Глава региона подытожил свой пост выводом о том, что долговременные прогнозы делать еще рано, но отрицательная динамика уровня воды в реках района зафиксирована.

Напомним, Усть-Ишимский район Омской области пострадал сильнее других от весеннего половодья. Количество эвакуированных оттуда жителей перевалило за две тысячи человек, на территории района были подтоплены сотни жилых домов и еще больше приусадебных участков. В минувшую пятницу на территории региона был объявлен режим ЧС федерального уровня, а власти Омской области с помощью федеральных министерств готовятся оценить нанесенный региону ущерб, как только сойдет вода.

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