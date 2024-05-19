В 2024 году в Новосибирске должен появиться пилотный центр компетенций по использованию результатов космической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой представителя Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГИТ). Проект будет реализован Роскосмосом на площадке этого вуза.

По данным агентства, задачей центра будет обработка информации, полученной спутниками на околоземной орбите — к примеру, фотоснимков, — и предоставление ее заинтересованным структурам и ведомствам, а также частным пользователям. Клиентами центра могут стать МЧС, Росприроднадзор и Рослесзащита, правоохранительные органы и другие структуры.

Центр должен открыться до конца нынешнего года на базе СГУГИТ. Как сообщает ТАСС, выбор пал именно на этот вуз, так как он является одним из двух в РФ, имеющих программы комплексной подготовки специалистов по всем направлениям сбора, хранения и взаимодействия с пространственными данными.

Ранее мы рассказывали, что суд арестовал руководителя компании, по концессии строящей новосибирские школы.