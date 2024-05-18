Вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития, сообщает официальный сайт ведомства.

За социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа (СФО) будет отвечать вице-премьер Дмитрий Патрушев. В предыдущем составе Правительства РФ куратором СФО являлась Виктория Абрамченко, после того, как 19 июля 2021 года Михаил Мишустин впервые официально распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами.

Сообщается, что Дмитрий Патрушев также берёт под свою ответственность государственную политику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта «Экология», осуществляет координацию деятельности ранее возглавляемого Минсельхоза, а также Минприроды, Минэкономразвития (в части выработки государственной политики в области ограничения выбросов парниковых газов, климатических проектов), Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Федерального агентства по рыболовству, Федерального агентства по недропользованию, ППК «Российский экологический оператор».

Ранее председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников рассказал «Континенту Сибирь» о реализации Стратегии развития Сибири и проблемах сотрудничества с соседними государствами.