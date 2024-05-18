Новосибирская область в 2024 году занимает третье место в РФ по объему ввода многоквартирных домов

Новосибирская область находится на третьем месте среди регионов России по объему ввода многоквартирных домов в период январь-апрель 2024 года, сообщает портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ).

Согласно данным Росстата, по итогам четырех месяцев 2024 года топ регионов по объему ввода многоквартирных домов застройщиками возглавляет Санкт‑Петербург с показателем 1 млн 119 тысяч квадратных метров. На втором месте — Москва (1 млн 71 тысяча квадратных метров). Падение объема ввода в столице в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило около двух раз.

В Новосибирской области объем ввода многоквартирных домов застройщиками за первые четыре месяца года уменьшился на 34,9%. Несмотря на это регион входит в Топ-3 в России по данному показателю по ходу 2024 года с объемом 611 тысяч квадратных метров. Отмечается, что из десяти ключевых регионов рост объема ввода многоквартирных домов застройщиками зафиксирован в четырех субъектах, в шести регионах — падение.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирске за неоднократный срыв сроков арестован глава строительной компании, которая в рамках государственно-частного партнерства обязалась построить шесть общеобразовательных школ.