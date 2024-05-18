Какие изменения в бюджет Новосибирска на 2024 год рассмотрят на ближайшей сессии горсовета?

35 сессия Совета депутатов города Новосибирска состоится 29 мая 2024 года. Одним из вопросов повестки дня станет внесение изменений в решение от 21 декабря 2023 года «О бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». На прошедшей неделе депутаты обсуждали предлагаемые изменения в составе постоянных комиссий.

Проект изменений бюджета города на 2024 год на заседаниях комиссий горсовета народным избранникам представлял начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков. Отмечено, что изменения в бюджет города в основном связаны с отражением дополнительных межбюджетных трансфертов, предусмотренных для Новосибирска на последней сессии Законодательного собрания Новосибирской области. За счёт этого доходы и расходы бюджета в 2024 году будут увеличены на 9 млрд рублей.

Исходя из данной суммы планируется увеличение расходов по направлениям: ремонт дорог, мостов и путепроводов — 2,3 млрд рублей, приобретение троллейбусов и модернизация трамваев — 463 млн рублей, строительство ливневой канализации от улицы Тюленина до улицы Фадеева — 252 млн рублей, благоустройство дворовых территорий — 250 млн рублей, проектирование Дзержинской линии метрополитена — 180 млн рублей и строительство канализационного коллектора по улице Невельского — 125 млн рублей.

Кроме того, в проекте изменений бюджета учтено увеличение собственных доходов и расходов бюджета на 3,5 млрд рублей в связи с тем, что динамика фактических поступлений превышает плановые показатели, в частности, по договорам комплексного развития территорий на сумму 2,4 млрд рублей. В связи с этим, за счет собственных средств предлагается увеличение расходов на: переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проектирование и строительство объектов социальной сферы — на 1 млрд 842 млн рублей, выполнение ямочного ремонта дорог и ремонта дорог в целях достижения нормативов БКД — на 290 млн рублей, уборку улично-дорожной сети города — на 169 млн рублей, на предоставление субсидии МП «Метро МиР» в сумме 600 млн рублей и на предоставление субсидии МУП «САХ» в сумме 250 млн рублей.

С учетом изменений параметры бюджета города на 2024 год должны составить: доходы — 96 млрд рублей, расходы — 98,6 млрд рублей, дефицит бюджета — 2 млрд 579 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» сравнил основные характеристики бюджетов Новосибирска и Красноярска.