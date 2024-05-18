Какой сибирский музей вошёл в Топ-50 страны по посещаемости?

The Art Newspaper Russia — издание, посвящённое мировым новостям искусства, — опубликовало на своём сайте российский музейный рейтинг 2023 года по показателю посещаемости. Согласно данным исследования, только один сибирский музей вошёл в число пятидесяти самых популярных в России.

Отмечается, что «участие в рейтинге музейной посещаемости, составляемом The Art Newspaper Russia, дело добровольное». На призыв издания в этом году откликнулось 86 российских музеев — это несколько больше, чем в предыдущем.

В первой десятке рейтинга шесть музеев Санкт-Петербурга, два московских и по одному музею Казани и Ярославля. Лидером по посещаемости среди музеев России по итогам 2023 года стал Государственный музей-заповедник «Петергоф». Общее число посетителей за год составило здесь 5 млн 13 тысяч 165 человек. На втором месте — музей-заповедник «Казанский Кремль» (4 млн 498 тысяч 940 посетителей), на третьем — «Исаакиевский собор» Санкт-Петербурга (3 млн 526 тысяч посетителей).

Государственный Эрмитаж в 2023 году посетило 3 млн 273 тысячи 753 гостя (5 место рейтинга), Государственную Третьяковскую галерею — 2 млн 115 тысяч 400 человек (8 место рейтинга). Единственным сибирским музеем в Топ-50 по посещаемости в 2023 году стал Красноярский краевой краеведческий музей, занявший 41 место. Общее число посетителей за год составило здесь 441 тысячу 202 человека, что на 40% больше показателя 2019 (последнего «допандемийного») года.

В 2022 году в Топ-50 посещаемости российских музеев по версии The Art Newspaper из Сибирского федерального округа вошли два других музея Красноярского края: Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» (300 тысяч 378 посетителей — 39 место) и Минусинский региональный краеведческий музей (258 тысяч 300 посетителей — 42 место).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирском государственном художественном музее состоялось открытие выставки «Архип Куинджи. Из коллекции Государственного Русского музея».