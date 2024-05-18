Пожар на мусорном полигоне «Левобережный»: тушение заканчивают, СК возбудил уголовное дело

По информации на 9 часов утра 18 мая площадь тления на мусорном полигоне «Левобережный» сокращена до 200 квадратных метров. Официальный телеграм-канал Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области сообщает о возбуждении уголовного дела по факту совершения экологического преступления.

Напомним, что 14 мая, около 18:00 было зафиксировано возгорание полигона «Левобережный». Для тушения пожара было задействовано 20 пожарных машин, пять единиц спецтехники, четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина полигона. Работы по пожаротушению осложнялись шквалистым ветром.

15 мая Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области по результатам лабораторных исследований проб атмосферного воздуха сообщило о превышении предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ, углерода оксида и азота диоксида из-за горения на полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный».

17 мая СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту совершения экологического преступления. По версии следствия, возгорание твердых бытовых отходов произошло в результате нарушения эксплуатации полигона, что повлекло загрязнение природных свойств воздуха по нескольким показателям.

18 мая утром МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» в официальном аккаунте социальной сети «ВКонтакте» проинформировало о том, что площадь тления сокращена до 200 квадратных метров. На работу по дальнейшей ликвидации очагов дыма выведено шесть бульдозеров, 12 самосвалов, два экскаватора, фронтальный погрузчик, две пожарные машины, поливомоечная машина. Также запланирован завоз грунта самосвалами.