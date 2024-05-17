Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в составе российской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Путиным в Харбине (КНР), представил свой регион на российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

В рамках пленарного заседания поднимались вопросы перспективных направлений взаимодействия между странами, которые открывают возможности для взаимовыгодного сотрудничества на региональном уровне.

Михаил Котюков выразил заинтересованность в развитии глубокой переработки сырья в крае и поставке на экспорт продукции более высокого передела и качества, а также в использовании передового оборудования и технологий в промышленности.

С учетом ежегодного роста внешнеторгового оборота Красноярского края с регионами КНР, губернатор предложил усилить обмен опытом и достижениями и в научно-технологической сфере. В планах создание систем беспилотных авиационных аппаратов, систем связи и микроэлектроники. Идет подготовка к производству спецтехники для сельского хозяйства, лесозаготовки и других отраслей.

В заключение своего выступления Михаил Котюков пригласил всех гостей в середине июля посетить Красноярский экономический форум, который в двадцатый раз пройдет на берегах Енисея.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что более двух тысяч тонн китайских овощей и фруктов подвергли обеззараживанию при ввозе в Красноярский край.