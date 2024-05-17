Красноярский театр имени Дмитрия Хворостовского представит зрителям премьеру балета «Корсар»

Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского 19, 20 и 21 мая представит зрителям премьерную серию показов романтического балета Адольфа Адана «Корсар» в постановке заслуженной артистки России Юлианы Малхасянц, сообщает пресс-служба театра.

Красноярский театр оперы и балета надеется вновь поразить театральный мир, как это удалось ему в 2023 году, когда балет «Катарина, или Дочь разбойника» стал победителем национальной театральной премии «Золотая маска». Юлиана Малхасянц, один из хореографов «Катарины», в своей версии балета «Корсар» сохраняет семь самых известных фрагментов хореографии Мариуса Петипа, но привносит и обновления.

Некоторые фрагменты, например, картина «Оживленный сад», представлены полностью в авторской хореографии Юлианы Малхасянц. Скорректирована система персонажей и сюжетная линия — «убрано все, что усложняло и затягивало действие».

В балете использована также музыка Лео Делиба, Цезаря Пуни, Петра Ольденбургского, Рикардо Дриго, Юлия Гербера, Бориса Фитингофа-Шеля, Шарля-Мари Видора. Музыкальный руководитель и дирижер спектакля — новосибирский дирижер Эльдар Нагиев.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, о вечере балетов Красноярского театра имени Дмитрия Хворостовского по произведениям Виктора Астафьева.