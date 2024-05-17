В Омской области введен режим ЧС федерального уровня

В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с неблагоприятным развитием паводковой обстановки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

По ег словам, это позволит привлечь федеральное финансирование на выплату компенсаций жителям и восстановление всех пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов.

Тем временем в Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация людей, с сегодняшнего дня им начали зачисляться первые компенсационные выплаты. «Первым 145 пострадавшим гражданам перечислены по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Как только сойдет вода, комиссия начнет оценку ущерба и подсчет компенсаций по потере имущества», — сказал губернатор.

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