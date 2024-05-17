С 20 мая в Новосибирской области стартует «Монетная неделя» — во время нее жители региона смогут выгодно обменять свои сбережения в монетах на купюры, а обладатели самых внушительных запасов смогут даже получить редкие банкноты или специальные памятные монеты.

Как сообщает пресс-служба Сибирского Главного управления Банка России, при поддержке которого пройдет «Монетная неделя», в акции примут участие порядка 80 отделений различных коммерческих банков, в которых жители Новосибирской области смогут обменять содержимое своих копилок на купюры.

По данным Банка России, сегодня в обращении находится более 72 миллиардов монет. По словам замначальника Сибирского ГУ Банка России Светланы Орловой, это очень много: если разделить их между всеми жителями страны поровну, то у каждого получится примерно по 1,5 кг. Между тем, львиная доля этих денег попросту не работает: монеты оседают в копилках и не используются в расчетах, а, значит, не приносят никакой пользы. Во время «Монетной недели» все желающие могут без комиссии обменять монеты на банкноты, также сообщается, что некоторые банки-участники акции подготовили для тех, кто решит обменять монеты на банкноты, бонусы и подарки.

По итогам прошлогодней «Монетной недели» новосибирцы вернули в оборот более четырех тонн денег на сумму свыше трех миллионов рублей, в акции приняли участие почти 3 тысячи человек.

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