После Чунцина — Омск: сибирские богатыри померятся силами с атлетами из пяти стран

19 мая в Омске состоится ответный раунд состязаний сильнейших атлетов Сибири и Китая после соревнований в китайском мегаполисе Чунцин. На этот раз конкуренцию им составят богатыри ещё трёх стран, сообщает департамент информационного обеспечения Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС).

В воскресенье 19 мая на площади Сибирского кадетского корпуса в Омске в рамках Фестиваля силовых видов спорта «Сибирские игры» пройдёт международный турнир силачей на Кубок Михаила Шивлякова. В нем примут участие сильнейшие атлеты из пяти стран: Китая, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России. Сибирь будет представлена отдельной командой. Участники Кубка будут состязаться в дисциплинах «становая тяга», «силовая эстафета», «парное бревно», «удержание секиры перед собой на максимальное время», «камни Атласа».

«В наших международных состязаниях мы делаем акцент на обмене опытом и налаживании дружественных отношений. Вектор, заданный руководством России и Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», мы реализуем на своем уровне, в спортивной сфере, в виде проведения таких фестивалей», — поделился Михаил Шивляков.

Напомним, что первая встреча сибирских и китайских силачей закончилась безоговорочной победой сибиряков в мужском и женском зачетах. Главный приз турнира среди мужчин достался одному из сильнейших людей России Дмитрию Скосырскому, а у женщин первенствовала россиянка Наталья Кузнецова.