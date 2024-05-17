Какая погода ждет новосибирцев на выходных?

По данным сервиса Яндекс Погода, в субботу, 18 мая, в Новосибирске будет малооблачно. Температура днем составит +20°…+23°. Скорость ветра утром будет 4 м/с, днем достигнет 5 м/с, а вечером снизится до 4 м/с.

В воскресенье, 19 мая, будет небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +12°…+18°. Днем она достигнет +16°…+19°, а вечером остановится на +12°…+15°. Скорость ветра днем достигнет 3,4 м/с, и только к вечеру поднимется до 4,5 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге и Иркутске — здесь температура воздуха прогреется до +22°…+25°.

Напомним, что на территории Новосибирской области действует особый противопожарный режим — это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях. В этом году он был введен постановлением правительства региона с 15 апреля.