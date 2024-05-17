«Норникель» поздравил СО РАН и сибирское научное сообщество с 300-летием создания Академии наук

Павел Ганьшин
 
«Норникель» поздравил СО РАН и сибирское научное сообщество с 300-летием создания Академии наук
Фото из архива "Континента Сибирь"

Вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев попросил председателя СО РАН Валентина Пармона передать поздравления и добрые пожелания в связи с юбилеем всем сотрудникам РАН.

Поздравляя ученых, Грачев особо упомянул проект «Большая научная экспедиция» и сотрудничество «Норникеля» с СО РАН по сохранению северной природы. «Наши исследования стали беспрецедентными по географии, масштабу и комплексности. Всего за последние 4 года проведены 5 научных экспедиций, в которых участвовали  более 280 ученых из 20 институтов СО РАН», — напомнило  руководство компании в письме председателю СО РАН.

Руководство «Норникеля» уверено, что сотрудничество с СО РАН идет по пути развития как промышленной экологии, так и отечественной науки в целом. В поздравлении цитируется Дмитрий Менделеев, который говорил, что современной промышленности не может быть без науки, но и наука не способна развиваться без поддержки промышленности.

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