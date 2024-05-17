В Новосибирске продолжается проведение ремонтных работ на различных коммунальных сетях, последствием чего становятся перекрытия улиц и сужение проезжих частей. Очередные ограничения движения автотранспорта коснутся Первомайского и Октябрьского районов города.

Как сообщает пресс-центр новосибирской мэрии, с 17 по 20 мая на 1,5 метра сужается проезжая часть улицы Далидовича в районе здания № 103 на ул. Бориса Богаткова. Ограничение связано с проведением РЭС «Новосибирский» филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» ремонтных работ на кабельной линии.

Помимо этого, С 17 по 27 мая на 1 метр сужается проезжая часть улицы Красный Факел в районе жилого дома № 15 — в данном случае, причиной ограничений станет проведение ООО «НТСК» ремонта теплотрассы.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске ограничат движение транспорта в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ».