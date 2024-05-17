Более двух тысяч тонн китайских овощей и фруктов подвергли обеззараживанию при ввозе в Красноярский край

Специалисты отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» провели обеззараживание 13 партий зараженной импортируемой плодоовощной продукции общим объемом 2,3 тысячи тонн.

Процедура проведена в целях недопущения распространения на территории края карантинных вредных организмов после того, как на фитосанитарном контрольном пункте ООО СВХ «Агротерминал-Таможня» при ввозе партий плодов питахайи, ананаса, манго, мандарина и томатов, поступивших из Китая, по результатам экспертиз были выявлены карантинные для РФ объекты – червец Комстока (Pseudococcus comstocki Kuwana) и южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick)).

Отмечается, что в работе использовались современные высокоэффективные пестициды, включенные в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ. Все используемые препараты не влияют на качество продукции и безопасны для окружающей среды, здоровья людей и животных. После карантинного фитосанитарного обеззараживания и повторного досмотра, овощи и фрукты допущены к ввозу в Красноярский край для дальнейшей реализации.

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