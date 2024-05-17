Ленинский районный суд города Новосибирска избрал меры пресечения в отношении начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Сибирской оперативной таможни Алексея Давыденко и ведущего инспектора этого же отдела Александра Жукова. Им инкриминируют получение взятки, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, по версии следствия, в период с января по февраль 2024 года обвиняемые, используя свои служебные полномочия, подготовили фиктивные акты об уничтожении безакцизной табачной продукции, которую сохранили и в последующем передали взяткодателю, получив от него 1 184 000 рублей. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля 2024 года. В случае признания виновными, фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд арестовал руководителя компании, по концессии строящей новосибирские школы.